ДНК-оборудование для морга хотели закупить еще в 2012 году, но у правительства нет денег

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Правительство Кыргызстана поручало закупить ДНК-оборудование для Республиканского центра судмедэкспертизы еще в 2012 году. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.
По ее словам, о судмедэкспертизе вспоминают только в моменты, когда «случается много жертв».
«Так было в 2010 году, в 2008-м, когда разбился самолет и требовалось провести ДНК-тесты. Тогда давалось поручение, но аппаратуру не закупили: в бюджете не нашлось денег», - сказала Альфия Самигуллина.
Крушение «Боинга-747» 16 января обнажило проблемы морга. У специалистов не хватает перчаток, халатов, расходных материалов для подготовки заключений (бумаги и заправки картриджей).
URL: http://www.24.kg/vlast/43580/