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ДНК-оборудование для морга хотели закупить еще в 2012 году, но у правительства нет денег

20/01/17 12:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Правительство Кыргызстана поручало закупить ДНК-оборудование для Республиканского центра судмедэкспертизы еще в 2012 году. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.

 

По ее словам, о судмедэкспертизе вспоминают только в моменты, когда «случается много жертв».

 

«Так было в 2010 году, в 2008-м, когда разбился самолет и требовалось провести ДНК-тесты. Тогда давалось поручение, но аппаратуру не закупили: в бюджете не нашлось денег», - сказала Альфия Самигуллина.

 

Крушение «Боинга-747» 16 января обнажило проблемы морга. У специалистов не хватает перчаток, халатов, расходных материалов для подготовки заключений (бумаги и заправки картриджей).

URL: http://www.24.kg/vlast/43580/

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