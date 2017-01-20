ДНК-оборудование для морга хотели закупить еще в 2012 году, но у правительства нет денег

Правительство Кыргызстана поручало закупить ДНК-оборудование для Республиканского центра судмедэкспертизы еще в 2012 году. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.

По ее словам, о судмедэкспертизе вспоминают только в моменты, когда «случается много жертв».

«Так было в 2010 году, в 2008-м, когда разбился самолет и требовалось провести ДНК-тесты. Тогда давалось поручение, но аппаратуру не закупили: в бюджете не нашлось денег», - сказала Альфия Самигуллина.

Крушение «Боинга-747» 16 января обнажило проблемы морга. У специалистов не хватает перчаток, халатов, расходных материалов для подготовки заключений (бумаги и заправки картриджей).