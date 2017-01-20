В Кыргызстане работники морга получают к зарплате два литра молока за вредность

В Кыргызстане в 2016 году Республиканский центр судмедэкспертизы лишили права оказывать платные услуги. Но оставили его работникам по два литра молока два раза в неделю – за вредность. Об этом сегодня сообщила журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.

По ее словам, государство финансировало центр на 50 процентов.

«Оставшиеся 50 процентов в учреждении оплачивали за счет спецсредств. Однако в январе 2016-го прейскурант платных услуг приостановили. Теперь платных услуг нет, и судмедэксперты находятся в плачевном состоянии», - сказала Альфия Самигуллина.

«За границей есть надбавки за вредность. У нас же их нет ни в морге, ни в туберкулезной, ни в ВИЧ-службах. За вредность в морге получают два раза в неделю два литра молока. Все. Зарплата у сотрудников всего 5 тысяч. Молодых специалистов не хватает. И это не новость для правительства или министра здравоохранения Талантбека Батыралиева», - добавила она.

По ее словам, здание Центра судмедэкспертизы построено в 1987 году.

«За это время его ни разу не ремонтировали. Там делают экспертизу не только трупов, но и биоматериалов. Очень много запросов от правоохранительных органов. А оборудованию больше 50 лет», - сказала депутат.

«В морге вместо 15-20 трупов находится до 35, что не соответствует стандартам. Нельзя забывать и о врачах: это очень тяжелая специальность, не каждый выдержит такую работу. Сотрудники центра неоднократно обращались за помощью в правительство, но пока безрезультатно», - резюмировала Альфия Самигуллина.