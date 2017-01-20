В Кыргызстане не нашли денег для обследования новорожденных

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В Кыргызстане не нашли денег на неонатальный скрининг для своевременного выявления врожденных пороков у новорожденных. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.
«Мы должны были охватить сто процентов новорожденных. К сожалению, средства не выделили», - сказала Альфия Самигуллина.
«Проблемы есть как в детской, так и в инфекционной и других службах. Что ни копни, все из-за того, что выделяемый на здравоохранение бюджет минимальный. Этих денег хватает только на 50 процентов нужд учреждений здравоохранения. Поэтому у нас везде такая плачевная ситуация в медучреждениях», - отметила депутат.
«Неужели это то ведомство, которое не требует вложений?» - задалась она вопросом.
URL: http://www.24.kg/vlast/43586/