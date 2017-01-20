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В Кыргызстане не нашли денег для обследования новорожденных

20/01/17 13:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане не нашли денег на неонатальный скрининг для своевременного выявления врожденных пороков у новорожденных. Об этом сообщила сегодня журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.

 

  • На запуск программы требовалось 40 миллионов сомов. 

«Мы должны были охватить сто процентов новорожденных. К сожалению, средства не выделили», - сказала Альфия Самигуллина.

 

  • Ранее медики не раз говорили о том, что в стране растет число новорожденных с врожденными пороками развития.

«Проблемы есть как в детской, так и в инфекционной и других службах. Что ни копни, все из-за того, что выделяемый на здравоохранение бюджет минимальный. Этих денег хватает только на 50 процентов нужд учреждений здравоохранения. Поэтому у нас везде такая плачевная ситуация в медучреждениях», - отметила депутат.

 

  • В течение последних трех лет бюджет здравоохранения Кыргызстана сокращается.

«Неужели это то ведомство, которое не требует вложений?» - задалась она вопросом.

URL: http://www.24.kg/vlast/43586/

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