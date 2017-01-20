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В Кыргызстане базовая зарплата врача всего $72

20/01/17 13:34, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Пока врачам в Кыргызстане не поднимут зарплату, коррупцию в системе здравоохранения не искоренить. Сегодня базовая зарплата составляет $72. Об этом стало известно сегодня на встрече журналистов с депутатом парламента Альфией Самигуллиной.

 

По ее словам, базовая зарплата врача - 5 тысяч сомов, средняя - 7-8 тысяч. У врачей стационаров, которые несут круглосуточное дежурство, 8-9 тысяч сомов.

 

«Если врач трудится на 1,5 ставки, то есть с 8.00 до 17.00-18.00, то максимум он может получить 11-12 тысяч. С такой зарплатой врач будет думать, чем прокормить семью и будет ли возможность купить детям сапоги. Пока не поднимем врачам зарплату, коррупцию в системе здравоохранения невозможно будет искоренить. Что такое врач? Это звонки в течение 24 часов в сутки. И ночью звонят и вызывают», - сказала Альфия Самигуллина.

 

Она не смогла сказать, какая зарплата была бы достаточной. «Не знаю, но как минимум в два раза нужно повысить», - добавила нардеп.

URL: http://www.24.kg/vlast/43592/

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