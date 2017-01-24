Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле

«Могу однозначно заявить: весь груз на «Боинге-747», потерпевшем крушение в районе аэропорта «Манас» 16 января, предназначался для получателя в Стамбуле», - заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

«Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», - сказал он.

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Разрушены дома.

Позже депутат парламента Омурбек Текебаев заявил, что груз предназначался для Бишкека, и он мог быть контрабандой.