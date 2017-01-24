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Эксперт МАК: Весь груз на «Боинге-747» предназначался получателю в Стамбуле

24/01/17 16:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Могу однозначно заявить: весь груз на «Боинге-747», потерпевшем крушение в районе аэропорта «Манас» 16 января, предназначался для получателя в Стамбуле», - заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

 

В СМИ размещена информация о грузе «Боинга-747», а не о его владельцах

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«Мы нашли все документы относительно груза. Назвать турецкие компании я не могу. Да нас это и не интересует», - сказал он.

 

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Разрушены дома.

 

Позже депутат парламента Омурбек Текебаев заявил, что груз предназначался для Бишкека, и он мог быть контрабандой.

URL: http://www.24.kg/vlast/43785/

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