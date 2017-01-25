Мэрия Бишкека подвела итоги 2016 года: номинальная зарплата выросла, прожиточный минимум уменьшился

Номинальная среднемесячная зарплата в 2016 году в Бишкеке составила 18 тысяч 146 сомов и по сравнению с 2015-м увеличилась на 8 процентов. Об этом сегодня на коллегии мэрии сообщил первый вице-мэр Эрнис Зарлыков.

По его словам, прожиточный минимум составил 4 тысячи 819 сомов, то есть уменьшился на 2,7 процента по сравнению с 2015-м.

«Доходы местного бюджета составили 7,3 миллиарда сомов при прогнозе 8,3 миллиарда. Прогноз выполнен на 87 процентов, невыполнение – 1 миллиард. Расходная часть исполнена в полном объеме, по потребности. Все защищенные и обязательные платежи закрыты», - отметил вице-мэр.

Эрнис Зарлыков добавил, что за год произведено промышленной продукции на 32 миллиарда сомов. Удельный вес города в объеме республики - 16 процентов.

Внешнеторговый оборот составил $3 миллиарда и уменьшился по сравнению с 2015-м на $23 миллиона.

Показатель экспорта уменьшился на 7 процентов, импорт продукции увеличился на 1,7 процента.

Объем прямых иностранных инвестиций составил $314 миллионов, что на 10 процентов больше, чем в 2015-м.