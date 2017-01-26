Визит Путина может дать старт выборной кампании в Кыргызстане

Визит президента России Владимира Путина может дать старт выборной кампании в Кыргызстане. Об этом ИА «24.kg» заявил корреспондент газеты «КоммерсантЪ» Кабай Карабеков. Известный журналист прокомментировал ожидающийся визит.

Кандидаты в президенты ищут союзников в стране и за рубежом.

Владимир Путин прилетает в Бишкек 28 февраля. Визит в Кыргызстан запланирован в рамках центральноазиатского турне. Следующей остановкой для президента России станет Душанбе.

В Кыргызстане Путина ждут не только Алмазбек Атамбаев и члены правительства, но и будущие кандидаты в президенты.

Бюджету – деньги, кандидатам – поддержка

Выборы для Кыргызстана – всегда потрясение. Но 2017 год может стать кризисным не только в политическом, но и в экономическом плане.

Бюджет сверстан с дефицитом. Поступления в казну за последние полгода резко упали.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова считает, что уже летом могут начаться задержки с выплатами пенсий и пособий.

Для того чтобы предотвратить неизбежные в таком случае социальные бунты, Минфину необходимы внешние займы, а еще лучше - гранты. Зияющие дыры в бюджете местные сборы не закроют. Выручить правительство может только очередное финансовое вливание со стороны России.

На помощь Москвы надеются и претенденты на пост президента. Политические тяжеловесы понимают, что даже неформальная поддержка, к примеру, в виде совместных фотографий c президентом или премьером России, оказывает просто магнетическое воздействие на электорат.

Досрочные выборы?

Политтехнологи местного «Белого дома» подготовили несколько вариантов предстоящих выборов. Вполне возможно, что основным станет тот сценарий, который предполагает досрочные выборы президента.

Для того чтобы его осуществить, уже в ближайшее время может состояться рокировка в правительстве.

Если СДПК в качестве преемника Атамбаева выберет Сооронбая Жээнбекова, то на вакантный пост премьера выдвинут политика, который сможет обеспечить ему поддержку столичных избирателей.

Одна из парламентских фракций уже заготовила письменные заявления депутатов о выходе из правящей коалиции.

Старт кадровым переменам на высшем уровне по сложившейся традиции начнется с развала коалиции большинства Жогорку Кенеша.

В этом случае выборы президента пройдут уже весной, в крайнем случае в июне.

Претендент от власти или независимый кандидат?

Для успешного проведения выборного марафона необходимы как минимум три условия: популярность кандидата, наличие работоспособной команды и финансовый ресурс.

У социал-демократов нет проблем с командой и деньгами. Некоторые сомнения могут вызвать соратники Алмазбека Атамбаева, которые пойдут на выборы от партии власти.

По сравнению с 2011 годом авторитет СДПК сегодня упал до уровня обычной средней партии, каковых в стране около десятка.

Эта ситуация дает хороший шанс независимым кандидатам. В феврале, насколько известно, политики начнут объявлять о своем участии в выборах.

Внешний фактор

Основными внешними игроками на предстоящих (досрочных или запланированных) выборах президента станут - по еще одной традиции – Москва и Астана. Не исключено, что Россия и Казахстан выработают совместную позицию.

Для России и Казахстана в первую очередь будет важен тот кандидат, который сможет проводить лояльную и прогнозируемую политику по отношению к ЕАЭС.