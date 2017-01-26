Ирина Карамушкина отправила министров Кыргызстана к стоматологам

Депутат парламента Ирина Карамушкина назвала сегодня на заседании Жогорку Кенеша министров Кыргызстана беззубыми и отправила их к стоматологам - за железной челюстью.

«У столичного роддома №2 более 5 соток забрали, но никакой реакции нет. В Национальном хирургическом центре по документам должны были возвести медцентр, а построили мечеть. Тоже никто не виноват и все нормально. В Оше не построено ни лаборатории, ни новых палат. Здесь у вас духу не хватает, денег не хватает. Зато все площади отдали», - возмутилась Ирина Карамушкина.

«Слушайте, да вы просто беззубые, идите к стоматологу, вставьте себе железные зубы и начинайте бороться. Бороться можно и нужно», - призвала она чиновников.

Замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиев отметил, что очень много материалов передано в органы прокуратуры. «А мы что сможем сделать? Работаем над документацией, чтобы администрации больниц делали красные книги», - сказал он.