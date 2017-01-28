До 800 тысяч нелегальных голосов могла получить Хиллари Клинтон на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон могла получить до 800 тысяч голосов от людей, не являющихся гражданами Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на исследование специалистов университета Old Dominion.

В частности, к такому выводу пришел политолог университета Джесси Ричман. Он отметил, что в США проживает около 20 миллионов лиц без гражданства. Согласно подсчетам политолога, около 6,4 процента из них участвовали в голосовании.

Джесси Ричман подчеркнул, что большинство из них голосовали за Хиллари Клинтон. При этом общее число нелегалов составило 834,3 тысячи.

Ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, связанного с расследованием фальсификаций на выборах главы страны. По его мнению, за Хиллари Клинтон голосовали миллионы людей без гражданства.