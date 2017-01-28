Никак не могут создать коалицию депутаты Джалал-Абадского горкенеша

В Джалал-Абадском городском кенеше депутаты никак не могут создать коалицию большинства. Сформированное в начале января объединение распалось, информацию об этом подтвердили в местном кенеше.

Отмечено, что из состава коалиции «Биримдик» вышли депутаты фракции «Республика – Ата Журт». Когда будет сформирована новая коалиция, неизвестно.

Ранее, на заседании 11 января, фракции «Онугуу-Прогресс», «Республика - Ата Журт» и «Ата-Журт» создали коалицию и избрали заместителя спикера. На заседании не было депутатов от СДПК и «Кыргызстана». После этого СДПК обратилась в ЦИК, суд и прокуратуру с требованием признать сессию незаконной.