В Кара-Балте продолжается противостояние депутатов. Сорвали выборы мэра

В Кара-Балте сорвали выборы мэра из-за отсутствия кворума на сессии городского кенеша. Для полноценной работы не хватило двух депутатов.

Сегодня должна была состояться очередная сессия Кара-Балтинского городского кенеша. На нее пришли 19 депутатов от партий СДПК, «Элдик-Народная» и «Республика – Ата Журт». Присутствовали несколько нардепов от «Акшумкара».

Заседание проигнорировали депутаты от партий «ЭлАман» и «Кыргызстан».

На должность мэра города Кара-Балты от коалиции большинства «Биздин шаар» выдвинули действующего градоначальника Данияра Шабданова и экс-депутата горкенеша от партии «Акшумкар» Кубанычбека Джанболотова.

Спецпредставитель ЦИК по Жайылскому району Гульмира Копосбаева собщила, что согласно законодательству КР, если депутаты не соберутся на выборы и во второй раз, то произойдет роспуск горкенеша. Новую дату выборов должны назначить в течение трех дней.

Отсутствовавшие депутаты заявили ИА «24.kg», что не явились на сессию, протестуя против кандидатуры Данияра Шабданова. 13 депутатов готовы пожертвовать мандатами, лишь бы не дать ему вновь занять место градоначальника Кара-Балты.

«Новый состав коалиции большинства не может дать реальную оценку действиям Данияра Шабданова и готов поддержать его кандидатуру. Мы не видим другого способа препятствовать выборам, кроме как не собрать кворум для дальнейшего роспуска горкенеша», - говорится в обращении депутатов.