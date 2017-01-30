В Кыргызстане не знают, сколько мигрантов бросили своих детей на пожилых

Кыргызстанцы, уезжающие в трудовую миграцию, бросают своих детей на пожилых. Об этом заявлено сегодня в парламенте.

«На плечи пенсионеров ложатся большая ответственность и забота за воспитание подрастающего поколения. Может, дети и присылают престарелым родителям деньги на воспитание своих отпрысков. Но эту проблему надо решать. Сегодня, к сожалению, даже нет данных, сколько граждан выехало за границу, оставив на плечах пожилых своих детей», - посетовали представители Общественного фонда социальной защиты населения имени Фомовой.

На заседании обсуждается работа государственных органов по исполнению Закона «О пожилых гражданах в КР».

Депутаты раскритиковали представителей министерств и ведомств за слабую работу в этом направлении. «Кабинетной статистикой занимаетесь, как Минсельхоз, - сказал депутат Рыскелди Момбеков в адрес министерств здравоохранения и соцразвития. - Толковых ответов дать не можете. Министерство социального развития говорит о том, что соцработники шесть тысяч пожилых бесплатно обслуживают на дому, но в разрезе регионов сказать не могут».