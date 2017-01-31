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Глава Минобразования о школьной поножовщине: Мы не снимаем с себя ответственности

31/01/17 12:01, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Система образования несет ответственность за детей во время их пребывания в учебном заведении. Во внешкольное время ответственность должны нести родители», - заявила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

 

«Тем нее менее система образования не снимает с себя ответственности за воспитание детей. Кроме образования система в равной мере должна и воспитывать», - сказала она.

 

Отметим, за неделю в январе произошло три случая школьной поножовщины. Несколько подростков оказались в больнице, один погиб.

 

«Печально, что такое произошло. Данные вопросы будут рассмотрены на ближайшей коллегии в феврале. Министерство разработало специальное инструктивное письмо о том, какие действия должны предпринимать учителя и школы. Они разосланы образовательным учреждениям», - отметила Гульмира Кудайбердиева.

URL: http://www.24.kg/vlast/44136/

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