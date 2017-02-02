Двести таможенников Кыргызстана встречали Новый год на дорогих заграничных курортах

Около двухсот сотрудников Таможни Кыргызстана встречали Новый год за пределами страны – на заграничных дорогих курортах. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, многие из них уехали в Дубай, который считается одним из самых дорогих мест отдыха. Парламентарий недоумевает, на какие доходы сотрудники ГТС могут позволить себе подобные каникулы.

«Контрабанда на таможне - это отдельная история. Сегодня самым доходным местом считается таможня. Каждый хочет туда устроить своих детей, потому что они живут в хороших домах и ездят на хороших машинах. При этом еще ни разу не было сообщений о том, что задержали таможенника за нарушение закона», - заявил Жанар Акаев.

Отметим, что впервые информацию о том, что более двухсот сотрудников Государственной таможенной службы уехали с семьями встречать Новый год на курорты, озвучили в понедельник, 30 января, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам. В ГТС эти факты отрицают.

По данным ГТС, на 31 декабря 2016 года в трудовых отпусках находились 232 сотрудника. 12 из них выехали в Россию, Казахстан, КНР, ОАЭ и Турцию по семейным обстоятельствам.