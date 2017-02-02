Омурбек Текебаев: Зачем нам правительство, которое только на Бога надеется?

«Зачем нам нужно правительство, которое только на Бога надеется?» - возмутился сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

По его словам, работа правительства по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была проведена катастрофически плохо. Швейная отрасль страны на грани разрушения. Объем производства товаров в этой сфере сократился в 23 раза.

«Экспорт упал на 20 процентов. Правительство под руководством Сооронбая Жээнбекова планировало создать до 50 тысяч рабочих мест. Однако мы до сих пор не можем получить ответ, сколько же рабочих мест в действительности создали. Если доходы снизились, о каких новых местах может идти речь?» - сказал Омурбек Текебаев.

Он остался недоволен и тем, что кабмин не может организовать поставки кыргызских товаров на рынки Европы по программе преференций ВСП+.

«Правительство сидит и ждет, пока Казахстан выделит $100 миллионов на лаборатории. Зачем нам такое правительство, которое только на Бога надеется? От Кыргызстана в Евразийской экономической комиссии работает 40 человек. Вы говорите, что они защищают интересы всего ЕАЭС. А зачем нам такие люди, которые не хотят защищать и интересы Кыргызстана?» - недоумевает лидер «Ата Мекена».