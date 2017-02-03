«Группы смерти». В регионах Кыргызстана выявляют детей, находящихся в игре

В регионах Кыргызстана выявляют детей, находящихся в распространяемой в соцсетях игре. Об этом сообщила сегодня журналистам психолог Перизат Асылбаева.

«Сегодня звонят руководители школ из разных регионов, в том числе из Бишкека. Они говорят о выявлении детей, которые в игре уже несколько дней. Вчера позвонили и сказали, что один подросток планирует суицид на 6 февраля: в этот день у него день рождения», - сказала она.

«Практика показала, что подростки совершают самоубийства по нескольким причинам: когда не чувствуют внимания, поддержки, не знают, как решить проблему, как справляться с эмоциями. В такой ситуации, чтобы прекратить свои переживания и боль, они видят один выход: покончить жизнь самоубийством», - отметила Перизат Асылбаева.

«Второй фактор – насилие в семье (психоэмоциональное, физическое). Некоторые родители предъявляют слишком завышенные требования и ожидания к детям. Хотят реализовать свои нереализованные амбиции через своих детей. А для подростков это большая нагрузка. Оскорбления, критика, чтение морали тоже влияют», - добавила психолог.

Отметим, в соцсетях в кыргызском сегменте становится популярной некая игра с хештегами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Ранее она появилась в России. Некоторые игроки, выполнив определенный набор заданий, якобы совершают суицид.

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