Против мэра митингуют в Кара-Балте

В Кара-Балте митингуют против мэра Данияра Шабданова. Люди пошли жаловаться на градоначальника главе Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву.

Сегодня на митинг собралось около двухсот человек. Главное требование — отменить регистрацию кандидата в градоначальники Данияра Шабданова в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами. Организовали акцию протеста партии «Акшумкар» и «ЭлАман».

«Мы требуем снять Данияра Шабданова с должности в связи с утерей доверия. Мы заактировали, что сам и.о. мэра Данияр Шабданов отсутствовал на собрании. Передали письмо с нашими требованиями акиму Жайылского района Турусбеку Ногоеву для дачи оценки», — рассказала ИА «24.kg» лидер партии «ЭлАман» Мухабат Токомбаева.

Она сообщила, что коалиция меньшинства в горкенеше Кара-Балты не изменила своего мнения и на ближайшую сессию вновь не пойдет.

Отметим, повторное заседание кенеша назначено на 8 февраля. На нем депутаты вновь попытаются выбрать мэра.

«Наша единственная правовая возможность повлиять на исход выборов — не дать собраться кворуму. Мы предлагаем фракции СДПК выдвинуть любого другого кандидата. Только в этом случае мы можем рассчитывать на то, что жизнь в городе улучшится. Среди членов фракции СДПК есть достойные люди, которые готовы работать», — заключила Мухабат Токомбаева.