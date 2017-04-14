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Власть

Депутат требует рассмотреть в парламенте вопрос о дороге Балыкчи — Корумду

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов требует призвать к ответу чиновников за проведение тендера на строительство дороги Балыкчи — Корумду. Об этом он заявил сегодня на выездном заседании фракции в Иссык-Кульской области.

Омурбек Бабанов поинтересовался, как без денег можно было проводить тендер.

Если не было денег, если Минфин их не выделял, то как вы вообще проводили тендер? Это вопрос должны рассмотреть в парламенте. Не только премьер-министр, но и другие чиновники, которые участвовали в проведении тендера, должны понести ответственность.

Омурбек Бабанов
«Начинается туристический сезон. В прошлом году смогли отвлечь внимание от дороги Играми кочевников, а в этом году чем прикроете?» — обратился он к представителям Министерства транспорта и дорог.

Заместитель главы профильного ведомства Азимкан Жусубалиев рассказал, что для завершения строительства трассы необходимо 5,3 миллиарда сомов.

«В начале года со строительством дороги Балыкчи — Корумду возникли вопросы из-за долга в 212 миллионов сомов. Вопрос решили. Но сейчас для окончания строительства необходимо 5,3 миллиарда сомов. Есть прогнозы, что в правительстве выделят миллирад. Мы держим ситуацию на контроле», — заверил чиновник.

Напомним, премьер-министром страны в период начала скандального ремонта этой дороги был Темир Сариев. Он заверял, что деньги на реконструкцию были. Однако в парламенте его вынудили уйти в отставку.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49529/
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