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Власть

Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа

Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа, а не 19 ноября, как ранее сообщила пресс-служба Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, президент КР принес присягу 1 декабря 2011 года, следовательно, его полномочия заканчиваются через 6 лет. Как отметил Алмамбет Шыкмаматов, до 00.00 2 декабря 2017 года он обязан покинуть пост. Говоря о выборах 19 ноября, президент руководствовался законом, а он противоречит Конституции, в которой сказано, что назначать выборы главы КР правомочен исключительно Жогорку Кенеш. »При проведении выборов 19 ноября Алмазбек Атамбаев будет вынужден в нарушение Конституции находиться в должности свыше шестилетнего срока», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

ЦИКу необходимо 20 дней для подсчета голосов, три дня для опубликования итогов. До 30 дней отводится для принесения присяги. Это без учета второго тура выборов, обжалования итогов выборов.

«Согласно нынешней Конституции, выборы должны состояться 27 августа. Жогорку Кенеш должен не позднее 26 апреля назначить дату выборов», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49686/
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