Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал вести жесткий контроль за реабилитацией автодороги Бишкек — Кара-Балта. Об этом он заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства.

Депутат Бакирдин Субанбеков поднял вопрос о том, что протяженность трассы, где будут идти ремонтные работы, сократили на семь километров. На это министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов ответил, что так произошло из-за увеличения стоимости проекта.

При этом за счет экономии средств после утверждения подрядчика по проекту возможен ремонт дороги в направлении Бишкека. Этот вопрос рассмотрят по завершении реабилитации основного участка на 80 процентов.

«Нет ничего дороже человеческой жизни. Последние факты ДТП в Кеминском районе говорят о том, что водители попадают в аварии из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу движения. Меня интересует, будут ли при строительстве трассы Бишкек — Кара-Балта установлены ограничения на осевой линии», — спросил Бакирдин Субанбеков.

Жамшитбек Калилов ответил, что установят бетонные плиты. Вопрос реабилитации дороги прокомментировал и премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

«Вопрос реабилитации дороги Бишкек — Кара-Балта уже вышел в политическую плоскость. Но я хочу сказать, что при реализации проекта будет жесткий контроль. В том числе и над Минтрансом. Мы завершим проект вовремя», — заключил глава кабмина.