Премьер-министр предложил кыргызстанцам научиться митинговать

«Кыргызстанцам надо научится правильно митинговать», — заявил сегодня на заседании коалиции парламентского большинства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Депутат Акылбек Жапаров предложил создать в составе Министерства внутренних дел отдельную структуру, которая бы занималась митингами. Он даже предложил дать ей отдельное название и другую форму одежды.

«Было бы неплохо научиться митинговать. Чтобы люди высказали свое мнение, возмущение, были услышаны, а не так, чтобы с милицией дрались и бросали в нее камни», — ответил Сооронбай Жээнбеков.