03:20
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Власть

ЦИК прокомментировала заявление «Ата Мекена» о дате президентских выборов

ЦИК Кыргызстана прокомментировала заявление ряда депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» о дате президентских выборов.

Такие заявления вводят общественность в заблуждение относительно установления даты выборов президента Кыргызской Республики.

«Центральная избирательная комиссия по вопросу о дате очередных выборов президента руководствуется Конституцией и конституционным законом «О выборах президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша». Статьей 61 Конституции установлено, что «президент избирается на 6 лет гражданами Кыргызской Республики». Часть 1 статьи 48 вышеуказанного закона устанавливает, что «очередные выборы президента проводятся в третье воскресенье ноября года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее, чем за 4 месяца до дня выборов», — говорится в тексте.

30 октября 2011 года состоялись предыдущие выборы президента. Шестилетний срок полномочий нынешнего президента истекает в 2017 году. В соответствии с вышеизложенными нормами в третье воскресенье ноября 2017 года, то есть 19 ноября должны быть проведены очередные выборы президента, отмечают в ЦИК.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49742/
просмотров: 3130
Версия для печати
Материалы по теме
Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти в два тура
ЦИК и Жогорку Кенеш должны высказать свою позицию по дате выборов президента
Если выборы пройдут 19 ноября, то будут нарушены нормы Конституции
Эльмира Ибраимова подвергла критике систему подсчета голосов в Кыргызстане
Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо национальное пробуждение
ЦИК: Частные телеканалы не будут лишены права введения агитации на выборах-2017
Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши
Президент и председатель ЦИК обсудили недочеты в избирательной системе
Жизнь не должна зависеть от личных качеств руководителей и политиков
Атамбаев пошел ва-банк?
Популярные новости
Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в&nbsp;Бишкеке Депутаты выступили против поддержки еврейской школы в Бишкеке
Бывший шофер &laquo;Кыргызавтомаша&raquo; возглавит Генконсульство в&nbsp;Стамбуле Бывший шофер «Кыргызавтомаша» возглавит Генконсульство в Стамбуле
Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на&nbsp;пост посла Кыргызстана в&nbsp;Китае Зять мэра Бишкека одобрен депутатами на пост посла Кыргызстана в Китае
Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова &laquo;сидит и&nbsp;воняет&raquo; в&nbsp;парламенте Анвар Артыков заявил, что Аида Салянова «сидит и воняет» в парламенте
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!