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Власть

Дело мародеров. Парламент обсуждает скандальную тему

Жогорку Кенеш продолжает обсуждать дело мародеров. Решение принято сегодня на заседании.

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков предложил включить этот вопрос в повестку дня, так как на прошлом заседании его не закончили.

Депутат Наталья Никитенко предложила пригласить на заседание экс-депутатов парламента от фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова, Туратбека Мадылбекова, Болота Шера, которых обвиняют в мародерстве.

«Зачем устраивается судилище без их участия? Тем более в их адрес звучат клеветнические обвинения», — сказала она.

Однако Чыныбай Турсунбеков ответил, что кого следовало, на заседание позвали. «Если по какой-то причине их не пригласили, то аппарат ответит. Некоторые товарищи не явились. Вины парламента в этом нет», — сказал он.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49908/
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