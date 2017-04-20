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Власть

Накануне выборов-2017. Политики призывают к единству и согласию

Участники круглого стола «Государство, политика и ответственность», состоявшегося 17 апреля, выступили с совместным заявлением.

Представители различных политических движений по итогам дискуссии о текущей общественно-политической и экономической ситуации в стране, отметили, что выборный 2017 год для Кыргызстана является важным историческим этапом формирования дальнейшего развития государственности.

«Современные мировые геополитические и экономические тренды ставят перед нашей страной целый ряд внутренних и внешних вызовов, для адекватного и эффективного реагирования на которые потребуется консолидация всех прогрессивных сил КР», — говорится в заявлении.

По мнению политиков, ключевой задачей на нынешнем этапе является сохранение единства, мира и национального согласия в стране.

Участники форума заявили, что при существующем плюрализме политических взглядов придерживаются единой позиции по ключевым вопросам, связанным с предстоящими президентскими выборами-2017.

Президентские выборы должны пройти в установленные сроки и в строгом соответствии с законодательством.

«Усилия всей государственной системы и ветвей власти нацелены на одну общую цель — выборы без потрясений и разделения общества, с соблюдением принципов открытости и уважения ко всем избирателям и политическим платформам», — отметили авторы заявления.

Все политические силы и кандидаты должны взять обязательства придерживаться норм законодательства и морали, уважать права других кандидатов, не использовать «черные технологии» и СМИ для шельмования политических оппонентов.

из заявления
«Все кандидаты в президенты должны максимально прозрачно представить избирателям собственную развернутую и четкую программу о путях развития Кыргызстана», — говорится в тексте.

Списки избирателей должны быть максимально выверенными и точными. Общественность должна иметь возможность в рамках законодательства осуществлять контроль за ходом выборов, подсчетом голосов и функционированием центрального сервера, куда приходит вся информация по голосованию.

ЦИК и Государственная регистрационная служба обязаны организовать свою работу исключительно основываясь на принципах законности, прозрачности и политической беспристрастности.

Государственные и муниципальные служащие, бюджетные работники должны быть ограждены от использования их в агитационных и иных процессах, идущих вразрез с принципами законности и беспристрастности выборов.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/49983/
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