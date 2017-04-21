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Власть

«Ата Мекен» сравнивает работу правительства Кыргызстана с Россией

Парламентская фракция «Ата Мекен» сравнивает работу правительства Кыргызстана с Россией. Об этом заявили сегодня на ее заседании.

Депутат Каныбек Иманалиев начал с того, сколько законопроектов правительство инициировало. Вице-премьер-министр Олег Панкратов не смог сразу ответить на его вопрос.

«Это ваша основная работа. Если вы не знаете, тогда увы. По рейтингам нам хвалиться нечем. По коррупции мы упали на 13 позиций. Коррупция процветает у нас. Один только плюс — инфляция. Но это не заслуга правительства, а Национального банка», — сказал Каныбек Иманалиев.

Олегу Панкратову принесли данные, и он добавил, что в 2016 году правительство внесло 138 законопроектов. Парламентом рассмотрено 92,82 процента.

У Каныбека Иманалиева и на это нашелся ответ. «Дмитрий Медведев (премьер-министр РФ. — Прим. ИА «24.kg») внес более 300 законопроектов. Значит, они работают лучше, чем вы», — сказал депутат.
Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50111/
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