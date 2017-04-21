19:53
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Власть

В Кыргызстане около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования

Около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье-2015–2020». Об этом сказал на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.

По его словам, среди отказавшихся или тех, кому отказали в оформлении кредита, преобладают работники сферы образования (около 40 процентов), затем идут представители системы здравоохранения (20 процентов), 30 процентов составляют сотрудники других бюджетных учреждений.

Как отметил Бактыбек Шамкеев, причиной отказа является невозможность внести первоначальный взнос.

А те, кому отказано в оформлении кредита, уже имели недвижимость или, живя и работая в регионах, хотели приобрести жилье в столице.

Вместе с тем больше всего кредитов на приобретение жилья выдано работникам сферы образования (445 человек из 1039), далее следуют сотрудники здравоохранения (210 из 1039), остальные кредиты выданы представителям других бюджетных сфер. Меньше всего ипотечных кредитов оформили работники социального развития (30) и культуры (31).

По регионам лидирует Бишкек (387), самое низкое число взявших ипотечный кредит (22) — в Баткенской области.

Ссылка: http://www.24.kg/vlast/50155/
просмотров: 613
Версия для печати
Материалы по теме
Госипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы
В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек
Депутаты парламента инициируют закон о реализации права граждан на ипотеку
Родственник Омурбека Бабанова получил кредит в $17 миллионов в РКФР
Остро нуждаются в жилье 25 тысяч учителей Кыргызстана
Депутаты предлагают ограничить максимальный процент по госипотеке
В Кыргызстане региональные чиновники не поняли, кому выдавать ипотеку
Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции
В Кыргызстане после критики депутатов чиновники ГИК снизили зарплаты
Алмазбек Атамбаев: Никто, кроме Китая, не дает такие выгодные кредиты
Популярные новости
Выборы президента Кыргызстана по&nbsp;Конституции должны состояться 27 августа Выборы президента Кыргызстана по Конституции должны состояться 27 августа
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10&mdash;14 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10—14 апреля
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!