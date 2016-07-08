Жыргалбека Саматова лишили мандата. Решение о досрочном прекращении полномочий приняли сегодня члены Центризбиркома.

На заседании стало известно, что Саматов получил паспорт гражданина РФ в 2001 году по условиям соглашения между Кыргызстаном и Россией об упрощенной выдаче гражданства.

«Саматов зарегистрирован депутатом в связи с предоставлением в ЦИК письма Ромадановского о том, что он не является гражданином РФ. Сейчас Генеральная прокуратура нам сообщила, что получены материалы, доказывающие наличие гражданства. Поскольку законом при наличии двойного гражданства запрещается занимать государственные должности, предлагается отменить решение ЦИК о регистрации», – сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Первый раз ЦИК вручил Саматову значок и удостоверение депутата 9 декабря 2015 года, а через несколько дней лишил его статуса народного избранника. Поводом стало сообщение о якобы наличии у нардепа российского гражданства. Народному избраннику пришлось несколько раз доказывать в суде, что это не так.

В итоге 11 января ЦИК отменил постановление о досрочном прекращении Жыргалбеком Саматовым депутатских полномочий и вернул ему мандат.