Мэром Кызыл-Кии избран Эрмекбай Топчубаев. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Также члены Центризбиркома утвердили решение о передаче вакантных мандатов шести кандидатам в депутаты местных кенешей, в частности в Джалал-Абаде и Нарыне.

На заседании внесены изменения в состав и резерв территориальных избирательных комиссий, из списка исключили кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен» Марса Наспекова на основании его заявления.