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Нуржан Шайлдабекова: Одной техникой выборы чистыми не сделаешь

19/12/16 18:48, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Только одной техникой выборы чистыми не сделаешь», - заявила сегодня на заседании ЦИК ее глава Нуржан Шайлдабекова.

 

По ее словам, при подведении итогов референдума ЦИК будет говорить обо всех его аспектах. В том числе затронут ряд проблем. Также глава ЦИК отметила, что никаких доказательств применения административного ресурса не зафиксировано.

 

«Мы призывали всех перед выборами не только от того, что невозможно сделать – вбросов и каруселей, но и от принуждения. Мы хотим формировать политическую культуру выборов наряду с техническими достижениями. Только техникой чистоты выборов не обеспечить», - отметила Нуржан Шайлдабекова.

URL: http://www.24.kg/vybory/41891/

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