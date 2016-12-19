Нуржан Шайлдабекова: Одной техникой выборы чистыми не сделаешь

«Только одной техникой выборы чистыми не сделаешь», - заявила сегодня на заседании ЦИК ее глава Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, при подведении итогов референдума ЦИК будет говорить обо всех его аспектах. В том числе затронут ряд проблем. Также глава ЦИК отметила, что никаких доказательств применения административного ресурса не зафиксировано.

«Мы призывали всех перед выборами не только от того, что невозможно сделать – вбросов и каруселей, но и от принуждения. Мы хотим формировать политическую культуру выборов наряду с техническими достижениями. Только техникой чистоты выборов не обеспечить», - отметила Нуржан Шайлдабекова.