Нуржан Шайлдабекова: Одной техникой выборы чистыми не сделаешь

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«Только одной техникой выборы чистыми не сделаешь», - заявила сегодня на заседании ЦИК ее глава Нуржан Шайлдабекова.
По ее словам, при подведении итогов референдума ЦИК будет говорить обо всех его аспектах. В том числе затронут ряд проблем. Также глава ЦИК отметила, что никаких доказательств применения административного ресурса не зафиксировано.
«Мы призывали всех перед выборами не только от того, что невозможно сделать – вбросов и каруселей, но и от принуждения. Мы хотим формировать политическую культуру выборов наряду с техническими достижениями. Только техникой чистоты выборов не обеспечить», - отметила Нуржан Шайлдабекова.
URL: http://www.24.kg/vybory/41891/