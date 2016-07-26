Иссык-Куль: отдых по-спартански

Лето перевалило за экватор - сезон отпусков. Иссык-Куль – отличное место для отдыха. Природа там шикарная, однако сервис и инфраструктура далеки от идеала. В этом вновь убедился корреспондент ИА «24.kg».

Первое, что бросается в глаза по пути на отдых, это состояние дороги. Последние годы оно было не очень, но по трассе хотя бы можно было беспрепятственно перемещаться. Всем известно, что в этом году ее решили ремонтировать. Закрыли центральную улицу города Балыкчи - надо двигаться в объезд.

Основной участок дорожных работ начинается от села Тамчи. Во многих местах полтрассы перекопали, а на второй половине движение пустили в обе стороны. Люди спешат, давят педаль газа что есть мочи. Аварийная опасность высока. Там, где едешь по грунтовке, пыль стоит столбом. Или едешь по асфальту, и раз – проплешина. Хорошо, если успеешь сбросить скорость, иначе испытание для ходовой - не всякая легковушка выдержит. По какому принципу определили очередность удаления старого покрытия, непонятно.

Вторая половина июля, разгар курортного сезона, а работы еще полно - конь не валялся. Раньше из Бишкека до Чолпон-Аты можно было домчаться за 3,5 часа. Теперь уходит 4,5-5. Многие, узнав о раскопанной дороге, откладывают или даже отменяют поездку на озеро. Вот так мы заботимся о повышении туристического имиджа страны! Успеют ли закончить ремонт к началу Всемирных игр кочевников, на которые приглашены гости из многих стран? Будет ли он качественным? Или с первым снегом дорожное полотно начнет рассыпаться?

…Мы приехали в Чолпон-Ату и поселились в гостинице, каких нынче множество. Заняли двухместный номер. Я пошел в душ и попытался закрыть дверь в кабинку. Тут-то и начались неприятности. Оказалось, ее створки полностью не смыкаются - всегда остается щель, и вода попадает наружу. Кроме того, одна из створок то и дело норовит отвалиться и упасть на пол. Испугавшись, что меня обвинят в порче имущества, попытался ее починить. До конца отдыха створка держалась на честном слове.

В самой кабинке, кстати, слив забился, и вода уходит медленно. Пока купаешься, стоишь в ней по щиколотку. Вантуза не видать.

Спускаясь из кабинки, я поскользнулся и чуть не упал. Глядь – с водонагревателя, подвешенного над унитазом, капает. Пока сидишь, можно помыться. Хоть что-то хорошее!

Еще один сюрприз: открыть дверь из санузла оказалось не так-то просто. Замок неисправен, и ключ прокручивается. Минут пять я стучал и звал товарища. Хотел уже дверь ломать. Крутанул ключом последний раз… и дверь открылась.

Вечером решили перекусить. Стол отсутствует. Кровати две, а стул всего один.

Ловушек для насекомых нигде не оказалось, и когда стемнело, нас атаковала стая комаров. Душно, а кондиционера и форточек с москитной сеткой нет. Дверь на балкон пришлось прикрыть. Но она, вы удивитесь, сама отворилась. Не держится, надо запирать на ключ.

Прилег и взял в руки пульт телевизора. На выбор два канала: по одному показывают кулинарное шоу, по другому сериал про ментов. На отдыхе самое то! Еще два канала показывают с помехами. Поднялся, поелозил штекером в расшатанном гнезде. Бесполезно. Собрался было использовать старый проверенный метод и ударить кулаком по корпусу, как вдруг изображение наладилось.

Узнал пароль и настроил на телефоне wi-fi. Решил проверить электронную почту. Страница загружалась минут пять: добро пожаловать в конец 1990-х!

Наутро попросил у администрации второй ключ от номера, сказав, что у нас с товарищем разные мероприятия в течение дня, и у одного из нас ключа не окажется. «Их нет! Вернее, есть один, но он у горничной. Если вам отдаст, не сможет попасть в комнату и сделать уборку», - был нам ответ.

Однако за целый день уборку никто не сделал. Около полуночи я пошел искать горничную, чтобы освободила переполнившуюся урну. Та пришла (без униформы, в джинсах и футболке), забрала мусор и удалилась.

И ведь оплата в этом отеле не 200 сомов в сутки с человека и даже не тысяча, а как в обычном среднестатистическом пансионате в это время года.

Ближайший пляж небольшой: шаг вправо, шаг влево – колючий кустарник. Тут и там палая листва, коряги и даже зола. Вместо просеянного песочка часто попадается щебенка. Окурки – само собой. На грибках, призванных защитить от солнца, отсутствует крыша. На скамейках не видно сидений. На дне – скользкие булыжники. Можно шлепнуться и набить шишку. Чистое дно начинается метрах в 10-15 от берега. Но там уже глубоко и опасно. Надо бдить: а ну как поддатый лихач на водном мотоцикле проедет по твоей голове?!

Многие настроили гостиниц на берегу и гребут деньги лопатой, не вкладывая в охрану экологии. Может, стоит обязать их ухаживать за ближайшими пляжами?

В частном секторе, где мы остановились, с разнообразием совсем худо. Но не будешь же целыми днями на пляже сидеть! Основное развлечение многих отдыхающих – водка. Ни кинотеатров, ни дискотек, ни кафе (обычных и с Интернетом), ни аквапарка, ни сауны. В стоимость входят лишь койка да питание. О досуге для детей и говорить нечего. Можно один раз съездить с ними на экскурсию в горы, но это за отдельную плату.

Так что «бодаться» за туристов с той же Турцией нам пока рано. Там повсеместно действует система «все включено». А у нас бороться со скукой можно, если только приехал с веселой компанией да с богатой фантазией. В крутых пансионатах с разнообразием получше. Но, увы, кыргызстанцам отдых там зачастую не по карману.

Места, где сервис на хорошем уровне, наверняка есть, и если постараться, можно найти приемлемый вариант по соотношению «цена – качество». Однако многим объектам даже до минимальных стандартов еще расти и расти.