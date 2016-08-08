Лучше молчать, чем что попало городить

Парламентский корпус, судя по всему, не особо горит желанием приступать к работе. Об этом свидетельствует тот факт, что во время летних каникул отчеты о встречах с избирателями на сайте ЖК регулярно вывешивают только социал-демократы.

Кто до микрофона дорвался?

То они съездили с инспекцией в Нарынскую область, то охватили вниманием проблемы отдаленного аила. Теперь вот лидер фракции СДПК Иса Омуркулов намерен посетить с рабочим визитом южные регионы, на народ посмотреть, себя показать. Тем более южане его в качестве лидера самой многочисленной фракции увидят воочию впервые.

Складывается ощущение, что, кроме эсдеков, никто более встречи с электоратом не жалует. Ну это-то и понятно, до парламентских выборов еще четыре года, даже если будет принята новая редакция Конституции, нынешний созыв доработает свой срок. Так что особой нужды светиться перед избирателями сейчас нет.

Есть еще один фактор: на этих встречах ухо надо держать востро. Такие мероприятия хоть и не освещаются широко республиканской прессой, тем не менее формируют сознание электората, потому что общественность в регионах особенно чутка к озвученным заявлениям и обещаниям. И если депутат, не ровен час, на собрании обронит необдуманную фразу, старейшины сразу вынесут ему неутешительный вердикт и перестанут поддерживать. А это для любого депутата смерти подобно.

И на старуху бывает проруха

Вспомнить хотя бы случай с недавней провальной инициативой лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о «золотом квадрате». Политик со стажем сел в лужу, вынеся на общественное обсуждение законопроект «О реконструкции и развитии исторического центра Бишкека», в котором речь шла о сносе ветхих, старых зданий, не соответствующих утвержденному Генеральному плану и проекту детальной планировки столицы. При этом Текебаев бил себя кулаком в грудь и заявлял, что Конституция позволяет изымать частную собственность помимо воли собственника по решению суда для общественных нужд, определенных законом.

Реакция общественности была резкой и категоричной: городской электорат возненавидел фракцию «Ата Мекен», инициировал сбор подписей против законопроекта. В итоге Текебаеву пришлось переиначить его, внести поправки и вторично презентовать избирателям. Но общественность была непреклонна и категорично попросила Текебаева и всю его фракцию отправить законопроект под нож. Не убедили их уговоры главного социалиста, что мэрия будет оплачивать съем жилья для тех, у кого выкупила жилье.

В итоге Текебаеву под давлением общественного мнения пришлось отозвать злополучный законопроект. Горожане вздохнули с облегчением, теперь никто не будет посягать на их собственность в центре Бишкека. А вот Текебаеву после такого позорного фиаско сейчас нелегко. Непонятно, зачем хитрый политик с многолетним стажем вообще подписался под эту инициативу. Ведь даже неопытному депутату было понятно, что законопроект вызовет шквал возмущений рядовых горожан и бумерангом отразится на имидже инициаторов. Никто не спорит, облагораживать центральную часть Бишкека нужно, но не таким кардинальным образом.

Общественность за эти годы поднаторела, стала более продвинутой и активно изучает чуть ли не каждый законопроект под лупой. Даже если рядовой кыргызстанец ничего не смыслит в законотворчестве, при желании найдет массу интересного в соцсетях, там же прочитает комментарии экспертов по тем или иным актуальным вопросам. Так что сейчас с инициативами тоже надо быть поосторожней.

Сейчас главного социалиста не видно и не слышно. Скорее всего, зализывает раны. В преддверии выборов в малые кенеши атамекеновцы с этим скандальным законопроектом подрастеряли авторитет. Так что в Бишкекский городской кенеш социалистам путь заказан. Сложно представить, что горожане поддержат партию «Ата Мекен» после того, как ее лидер изрядно потрепал им нервы.

Пропавшие без вести?

Если фракция СДПК денно и нощно пиарится, а Текебаев и «Ата Мекен» после фиаско с законопроектом ушли в тень, то «Республика – Ата Журт», «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» сидят молча, предпочитают лишний раз никуда не высовываться. Им не до пиара, сейчас они заняты только собственными делами, но никак не политикой.

Такая позиция позволяет им на всю эту мышиную возню смотреть свысока. Дескать, осенью политический расклад все равно изменится, и каждый из них разыграет собственную партию. Только вот хватит ли силенок для соло? Не все могут, и это подтверждает последняя инициатива – законопроект «О назначении референдума по закону «О внесении изменений в Конституцию КР». Под этим документом подписались все лидеры парламентских фракций, за исключением все того же «вождя» социалистов Текебаева. Он тоже был не прочь поддержать законопроект, но его не позвали. Более того, президент Алмазбек Атамбаев на своем брифинге заявил, что авторы нынешней редакции Конституции продали независимость страны комитету ООН из 12 человек. А главный социалист - отец Основного закона страны.