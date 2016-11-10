Чиновник.kg: дорожными делами прославиться нельзя

Скандал вокруг тендера на реконструкцию дороги Бишкек - Кара-Балта набирает обороты. Его итоги еще не подвели, а вот давление экс-министра транспорта и дорог на конкурсную комиссию проверкой правоохранительных органов уже доказали.

Министерство дорожных скандалов

За последний год в Министерстве транспорта и дорог назначается третий руководитель. Замирбек Айдаров проработал в должности чуть более полугода, но успел засветиться в конфликте вокруг тендера на реконструкцию дороги Бишкек - Кара-Балта. Спор вокруг возможного победителя тендера дошел до парламента.

Депутаты заставили Антикоррупционную службу ГКНБ проснуться и внимательно изучить обстоятельства конфликта. Результат оказался очевидным. АКС опросила членов тендерной комиссии, привлеченных к конкурсу специалистов, изучила отдельные обстоятельства дела.

Полученные сведения в совокупности подтверждают факт вмешательства со стороны теперь уже экс-министра транспорта и дорог Замирбека Айдарова в тендерный процесс.

Нашли подтверждение и факты того, что Замирбек Айдаров давил на конкурсную комиссию, чтобы она признала победителем претендента с наименьшей ценой - китайскую компанию China Railway №5. Она предложила реконструировать дорогу за рекордно низкие $70 миллионов при оценочной стоимости проекта в $100 миллионов. Ближайший претендент предложил на $12 миллионов больше.

Вроде бы выбор очевиден. Однако консультант проекта Eptisa предостерег от поспешного решения. Слишком низкая цена грозит срывом реализации проекта или даже его неисполнением. Отвечать за это будет Кыргызстан, а не China Railway №5 или донор проекта Азиатский банк развития, который активно вместе с Замирбеком Айдаровым настаивал именно на выборе китайской компании.

АКС ГКНБ уверена, что собранные материалы тянут на уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР. Правда, заводить дело и оценивать действия Замирбека Айдарова должна Генпрокуратура.

Как премьер-министр вышел из тени

После смены коалиции большинства и состава правительства Замирбек Айдаров лишился поста. Премьер-министр причин его увольнения не назвал. Во время обсуждения кандидатуры нового главы скандального ведомства и конфликта вокруг реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта Сооронбай Жээнбеков сделал весьма неожиданное заявление.

Сначала глава кабмина всячески отказывался комментировать происходящее, «чтобы потом не сказали, что вмешиваюсь». А потом признался, что солидарен с Замирбеком Айдаровым.

Получается, что все время, пока длился скандал, глава правительства был в курсе происходящего, но предпочел не вмешиваться в дела министра. Главное - сэкономить. Каким в итоге может оказаться цена такой экономии для правительственных чиновников, видимо, неважно.

Депутатские «раскопки» оптимизма не добавят

Сейчас депутаты парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции изучают действующие тендеры и крупные проекты реконструкции дорог. Итоги готовы представить на днях. Но некоторыми подробностями парламентарии поделились.

Хочется лишь вспомнить, что прежний премьер лишился кресла именно из-за скандала с другим дорожным проектом. Именно на Темира Сариева тогда посыпались все шишки. К его доводам о том, что в Минтрансе царят беззаконие и вседозволенность, никто не прислушался. А ведь стоило.

Новый министр - экс-директор проектного института «Кыргыздортранспроект» Жамшитбек Калилов. Человек, который более чем осведомлен обо всех серых схемах Минтранса. Но захочет ли он разгребать авгиевы конюшни или предпочтет просидеть отведенный срок в теплом кресле и получить свою долю ништяков?