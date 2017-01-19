Выдержат ли новые дома в Бишкеке землетрясение?

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Жизнь в зоне, подверженной землетрясениям, где находится Кыргызстан, диктует определенные правила и условия: в Бишкеке особо актуальным является вопрос качества строительства жилых и общественных зданий. Они должны быть повышенной сейсмостойкости.
Так ли это в реальности и как узнать, выдержит ли ваш дом землетрясение, об этом речь в статье.
Контроль качества? Не, не слышали
По информации управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции, в Бишкеке в настоящее время возводится и реконструируется около 600 строений, в том числе 220 жилых зданий - в этих домах в скором времени будут жить люди.
По закону, чтобы убедиться в качестве строительных материалов и изделий, подрядные компании заключают договор со специализированными испытательными лабораториями, где на профессиональном оборудовании подвергают арматуру, бетон и другие компоненты нагрузкам.
В столице есть три подобных учреждения, которые тестируют изделия и выдают сертификаты соответствия стандартам.
Однако, как удалось выяснить, в 2017 году со всеми тремя организациями договор на проведение испытаний качества используемых стройматериалов заключили 77 подрядных организаций всего на 83 здания в Бишкеке.
Простой арифметический подсчет показывает, что за качеством применяемых стройматериалов мало кто следит (600 – 83 = 517). То есть неизвестно, следят ли на 517 стройках, а это подавляющее большинство, за качеством применяемых изделий и конструкций.
За семью замками
Получить у Госэкотехинспекции список строящихся объектов, чтобы выяснить, в каких из них не контролируют качество, не удалось.
Надзорный орган в строительстве отказался выдать информацию, сообщив, что статьи 4 и 5 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов МСУ» устанавливают ограничения в доступе к информации в целях защиты прав и свобод других лиц. Однако каким образом будут нарушены права и свободы подрядной организации, если указать ее название и место, где она ведет строительство, осталось неясным.
В устной беседе директор управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев подтвердил отказ, пояснив, что стройкомпании могут привлечь его за разглашение информации, а именно названия предприятия и адреса, где они ведут строительство, к суду.
При этом глава управления не смог назвать конкретный закон, запрещающий госорганам сообщать журналистам эти данные. Неужели и вправду секретные? Нет, чиновник ошибается.
Хотелось бы напомнить представителю госоргана, что в пункте 3 статьи 36 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре в Кыргызской Республике» от 11 января 1994 года сказано:
Акцентируем: информацию эту нам просто обязаны предоставить.
Можем, когда хотим
Надзор за строительством должна осуществлять Госэкотехинспекция. Именно с ее участием производится приемка каждого этажа, именно ее инспекторы могут приостановить строительство в случае выявления нарушений. Однако в работе ведомства не видно системности.
В начале декабря 2016 года пресс-служба ведомства организовала рейд по стройобъектам, в ходе которого намеревалась показать имеющиеся в этой сфере проблемы.
На первом объекте, что на улице Ажибек баатыра, 1/1, где, по словам чиновника, дом строится без разрешительных документов, инспекторы пожаловались, что, несмотря на наложенные штрафы и судебные тяжбы, подрядчик продолжает возводить девятиэтажный дом. И действительно, строители спокойно продолжали работать.
На втором объекте нам показали пустой котлован под будущий дом. Оказалось, что инспекторы еще на нулевом цикле смогли остановить незаконное строительство: у подрядчика были проблемы с документами. Оказывается, можем, когда хотим?
Так что если вы собираетесь купить квартиру в новом доме, вам придется рассчитывать в основном на порядочность строителей. И компании с такой репутацией есть. Но вам может и не повезти. Чтобы избежать просчета, следует обратиться в одну из испытательных лабораторий, где вы можете получить полную информацию о подрядчиках, которые испытывают качество стройматериалов. Они и ответят, насколько крепок и надежен ваш дом.
URL: http://www.24.kg/vzgljad/43527/