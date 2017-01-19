Выдержат ли новые дома в Бишкеке землетрясение?

Жизнь в зоне, подверженной землетрясениям, где находится Кыргызстан, диктует определенные правила и условия: в Бишкеке особо актуальным является вопрос качества строительства жилых и общественных зданий. Они должны быть повышенной сейсмостойкости.

Так ли это в реальности и как узнать, выдержит ли ваш дом землетрясение, об этом речь в статье.

Контроль качества? Не, не слышали

По информации управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции, в Бишкеке в настоящее время возводится и реконструируется около 600 строений, в том числе 220 жилых зданий - в этих домах в скором времени будут жить люди.

По закону, чтобы убедиться в качестве строительных материалов и изделий, подрядные компании заключают договор со специализированными испытательными лабораториями, где на профессиональном оборудовании подвергают арматуру, бетон и другие компоненты нагрузкам.

В столице есть три подобных учреждения, которые тестируют изделия и выдают сертификаты соответствия стандартам.

Однако, как удалось выяснить, в 2017 году со всеми тремя организациями договор на проведение испытаний качества используемых стройматериалов заключили 77 подрядных организаций всего на 83 здания в Бишкеке.

Простой арифметический подсчет показывает, что за качеством применяемых стройматериалов мало кто следит (600 – 83 = 517). То есть неизвестно, следят ли на 517 стройках, а это подавляющее большинство, за качеством применяемых изделий и конструкций.

За семью замками

Получить у Госэкотехинспекции список строящихся объектов, чтобы выяснить, в каких из них не контролируют качество, не удалось.

Надзорный орган в строительстве отказался выдать информацию, сообщив, что статьи 4 и 5 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов МСУ» устанавливают ограничения в доступе к информации в целях защиты прав и свобод других лиц. Однако каким образом будут нарушены права и свободы подрядной организации, если указать ее название и место, где она ведет строительство, осталось неясным.

В устной беседе директор управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции по Бишкеку Мелис Адиев подтвердил отказ, пояснив, что стройкомпании могут привлечь его за разглашение информации, а именно названия предприятия и адреса, где они ведут строительство, к суду.

При этом глава управления не смог назвать конкретный закон, запрещающий госорганам сообщать журналистам эти данные. Неужели и вправду секретные? Нет, чиновник ошибается.

Хотелось бы напомнить представителю госоргана, что в пункте 3 статьи 36 Закона КР «О градостроительстве и архитектуре в Кыргызской Республике» от 11 января 1994 года сказано:

На стадии строительства субъекты строительства обязаны обеспечить информирование третьих лиц о строительстве объекта посредством размещения на земельном участке либо объекте недвижимости в обозримом для третьих лиц месте информации, в которой указываются вид строительного намерения, графическое изображение объекта, его параметры, адрес объекта, данные о субъекте строительства (наименование, контактные данные, номер лицензии), схема земельного участка с указанием зоны застройки, наличие разрешения на строительство и дата его выдачи.

Акцентируем: информацию эту нам просто обязаны предоставить.

Можем, когда хотим

Надзор за строительством должна осуществлять Госэкотехинспекция. Именно с ее участием производится приемка каждого этажа, именно ее инспекторы могут приостановить строительство в случае выявления нарушений. Однако в работе ведомства не видно системности.

В начале декабря 2016 года пресс-служба ведомства организовала рейд по стройобъектам, в ходе которого намеревалась показать имеющиеся в этой сфере проблемы.

На первом объекте, что на улице Ажибек баатыра, 1/1, где, по словам чиновника, дом строится без разрешительных документов, инспекторы пожаловались, что, несмотря на наложенные штрафы и судебные тяжбы, подрядчик продолжает возводить девятиэтажный дом. И действительно, строители спокойно продолжали работать.

На втором объекте нам показали пустой котлован под будущий дом. Оказалось, что инспекторы еще на нулевом цикле смогли остановить незаконное строительство: у подрядчика были проблемы с документами. Оказывается, можем, когда хотим?

Так что если вы собираетесь купить квартиру в новом доме, вам придется рассчитывать в основном на порядочность строителей. И компании с такой репутацией есть. Но вам может и не повезти. Чтобы избежать просчета, следует обратиться в одну из испытательных лабораторий, где вы можете получить полную информацию о подрядчиках, которые испытывают качество стройматериалов. Они и ответят, насколько крепок и надежен ваш дом.