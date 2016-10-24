В КР у 8 человек из 186 с пересаженными органами произошло отторжение

В Кыргызстане уже зарегистрировано 186 человек с пересаженными органами, и у 8 из них произошло отторжение. Об этом сегодня в парламенте сообщила депутат Аида Исмаилова.

Она отметила, что перенесшим такую операцию необходимо каждый день пожизненно принимать иммуносупрессоры. Нардеп также поинтересовалась, обеспечит ли Минздрав в 2017 году нуждающихся в препаратах.

По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, на Фонд высоких технологий выделено 40 миллионов сомов, в том числе 10 миллионов на иммуносупрессоры. На одного человека с пересаженным органом, по данным министра, в год требуется более $3 тысяч. Исходя из этого в год на 186 больных требуется из бюджета около 40 миллионов сомов (при курсе 68 сомов за доллар).

По данным самих пациентов с пересаженными органами, на имунносупрессоры после трансплантации необходимо 70 миллионов сомов в год.

Аида Исмаилова спросила, почему у 8 человек произошло отторжение органов. «Люди едут на операции, но после пересадки некоторые снижают норму препарата. Вовремя не наблюдаются, самовольничают. В этом году два пациента родили детей. В здравоохранении это показатель нечастый. С одной стороны, это приятный факт. Но сам этот фактор мог бы повлиять по-другому. С нашей стороны, конечно, тоже есть недостатки», - ответил Талантбек Батыралиев.