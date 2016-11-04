ВОЗ признала Кыргызстан свободным от малярии

Всемирная организация здравоохранения официально признала Кыргызстан страной, свободной от малярии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

По его словам, гендиректор ВОЗ Маргарет Чен накануне известила Минздрав о том, что принято окончательное решение по сертификации республики.

«Правительство КР в ноябре 2013 года обратилось в ВОЗ с просьбой начать процесс сертификации. В 2014-м провели экспертную оценку специалисты ВОЗ, а в июне 2016-го работала независимая международная экспертная миссия», - сказал министр.

Талантбек Батыралиев напомнил, что малярия представляла собой серьезную угрозу населению республики. Это связано как с климато-географическими, так и социальными особенностями страны. В 2002 году эпидемией малярии были охвачены все южные области, заболели 2,7 тысячи человек.

В 2011 году зарегистрирован последний случай местной малярии. В 2013-м - только четыре завозных случая, а в 2016-м – два завозных случая из Индии и Пакистана.

«Система эпиднадзора за малярией должна и дальше развиваться, укрепляться. В стране должен быть запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств. Специалисты должны постоянно обучаться, чтобы обеспечить раннее выявление и адекватные ответные действия на случай завоза малярии», - отметил Талантбек Батыралиев.

С получением сертификата ВОЗ повышается престиж Кыргызстана как страны, свободной от малярии. Это будет учитываться в развитии туристической индустрии, реализации многих инвестиционных и трансграничных проектов.