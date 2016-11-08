В Казахстане заявляют: Кыргызские больные умерли не от препарата ФС-1

Кыргызские больные умерли не от препарата ФС-1. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции в Алматы.

Напомним, Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного клинического исследования этого препарата против туберкулеза. По ее данным, Национальный центр фтизиатрии незаконно проводил клинические исследования на пациентах с туберкулезом. В ходе применения препарата у 10 из 54 пациентов развились побочные эффекты, есть два летальных исхода.

По данным же участников пресс-конференции, смерть пациентов наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук РК Марат Кулманов подчеркнул, что умершие в Кыргызстане больные принимали не ФС-1, а плацебо.

По данным разработчиков, препарат, разработанный казахскими учеными, безопасен. «Но говорить об эффективности ФС-1 еще рано, - сказал профессор кафедры фтизиопульмонологии Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгат Муминов. - Об этом можно будет сказать, когда пройдет третья стадия исследований. Перспективы применения новых препаратов должны встречаться более доброжелательно».

Айбар Султангазиев: Документ о разрешении испытаний ФС-1 на больных вызывает большие сомнения Подробнее Доктор химических наук, профессор, академик Казахской национальной академии естественных наук, председатель правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» Александр Ильин отметил, что разработанный препарат не является антибиотиком. «В основу положено принципиально новое соединение, содержащее в составе молекулярный йод. При этом клинические испытания ФС-1 проводятся на фоне общепринятой терапии. Его механизм действия мы продолжаем активно изучать. Препарат уже просят врачи для лечения больных туберкулезом и ВИЧ», - добавил он.

Александр Ильин подчеркнул, что у них есть официальное разрешение от Минздрава КР на проведение клинических испытаний. «Все материалы по составу, свойствам и безопасности препарата были у кыргызской стороны», - сказал он.

Первая фаза клинических исследований на здоровых добровольцах проведена в 2009-2010 годах. С целью изучения и выбора наиболее эффективной дозы ФС-1 с 2010 по 2013 год в РК провели вторую фазу исследований при резистентных формах туберкулеза легких.

Ранее сообщалось, что заявка на проведение клинических исследований в Минздрав КР была подана 10.11.2013 года (исх. №356а/05). Разрешение получено 20.11.2013-го (исх. №2352).