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Помогите! На линейный ускоритель собрали около 2,5 миллиона сомов

28/11/16 09:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Активисты собрали на линейный ускоритель около 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщила глава ОФ «Помогать легко!» Динара Аляева.

 

В Кыргызстане общенациональный сбор на покупку современного лучевого оборудования для лечения онкобольных активисты объявили в мае. Всего требуется 239 миллионов сомов.

 

Ранее чиновники сообщали, что средства на дорогостоящее оборудование в бюджете-2017 не закладывались. «Но у правительства есть возможность дважды за год вносить изменения в финансовый документ. Через изменения решим этот вопрос», - обещала бывший вице-премьер Гульмира Кудайбердиева.

 

Помочь может каждый кыргызстанец, пожертвовав минимум $1.

 

Ежегодно в республике заболевают раком около 5 тысяч людей, более половины онкобольных умирают в первый год болезни.

URL: http://www.24.kg/zdorove/40545/

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