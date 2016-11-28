В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена

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В Бишкеке Республиканская клиническая инфекционная больница критически переполнена в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач медучреждения Гульжигит Аалиев.
По его словам, вчера за сутки в больницу обратилось 288 больных, из них с ОРВИ 172.
«В отделении реанимации 9 больных, из них 8 – с ОРВИ. Самому маленькому пациенту 3 месяца, самому старшему – 7 лет. Все они поступили с осложнениями (дыхательной недостаточностью, высокой температурой, отеком головного мозга и судорожным синдромом)», - сообщил Гульжигит Аалиев.
«Медикаментами обеспечиваем всех пациентов, лекарств хватает. А с местами проблема. Больные лежат в коридорах, там, где есть возможность. В первую очередь мы должны оказать специализированную медицинскую помощь, несмотря на то, где лежат пациенты», - резюмировал Гульжигит Аалиев.
URL: http://www.24.kg/zdorove/40620/