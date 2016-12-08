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Больницу кыргызско-турецкой дружбы обещают достроить к сентябрю 2017 года

8/12/16 09:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Больницу кыргызско-турецкой дружбы обещают достроить в установленный срок - к сентябрю 2017 года. Об этом министру здравоохранения КР Талантбеку Батыралиеву сообщили на встрече с делегацией Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при аппарате премьер-министра ТР (ТИКА).

 

Также была озвучена информация о планах подготовки специалистов для этой больницы.

 

В июле 2016 года турецкая сторона приступила к строительству современного клинико-диагностического центра на территории Городской клинической больницы №1 в Бишкеке в качестве грантовой помощи Кыргызстану. Срок окончания строительства намечен на 31 августа 2017-го.

URL: http://www.24.kg/zdorove/41178/

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