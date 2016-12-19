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В Иссык-Кульской области продолжается карантин из-за ОРВИ

19/12/16 17:24, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Две школы и два детсада закрыты в Иссык-Кульской области из-за вспышки ОРВИ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полпреда правительства в области.

 

Отмечается, что на прошлой неделе закрыли 16 дошкольных и школьных учреждений. На сегодня ситуация стабилизировалась. Закрыто по одной школе в Тонском и Иссык-Кульском районах и по одному детскому саду в Джети-Огузском и Ак-Суйском районах.

 

Отметим, карантин в школах столицы вводили в начале декабря. Это позволило остановить эпидемию. Однако после этого вспышки заболевания стали фиксировать и в областях.

URL: http://www.24.kg/zdorove/41879/

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