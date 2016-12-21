Более половины кыргызстанцев не получают базовую медицинскую помощь

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В республике на уровне первичной медико-санитарной помощи работает 1 тысяча 480 сертифицированных семейных врачей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, потребность страны с населением 5 миллионов 764 тысячи (данные Нацстаткома на 1 января 2016-го) во врачебных кадрах почти в два раза больше.
«При таком дефиците кадров сложно говорить о физической и экономической доступности медицинских услуг. Не обеспечивается исполнение статьи 61 Закона «Об охране здоровья граждан в КР», где прописано неотъемлемое право на охрану здоровья. Хронический дефицит кадров первичного звена все время растет», - констатируют в Минздраве.
В настоящее время из числа работающих семейных врачей 79 процентов - лица предпенсионного и пенсионного возраста. При этом нет притока молодых специалистов. Выпускники медицинских вузов преимущественно выбирают узкие специальности.
URL: http://www.24.kg/zdorove/42097/