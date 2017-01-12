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В Кыргызстане лабораторные исследования проходят только 30 процентов лекарств

12/01/17 12:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане только около 30 процентов лекарств проходят лабораторные исследования на качество. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «24.kg» сообщила депутат парламента Айсулуу Мамашова.

 

«К сожалению, качество лекарств на рынке Кыргызстан оставляет желать лучшего. Наверное, каждый из нас принимает препараты, особенно в период обострения гриппа. Мы пьем лекарства, но они не работают. Это говорит о том, что они малоэффективны. Я думаю, что каждый гражданин уже столкнулся с этой проблемой», - сказала нардеп.

 

«Проблема начинается от регистрации, когда должны проводиться тщательные лабораторные исследования качества лекарств, и заканчивается контролем эффективности препаратов. К сожалению, обе главные функции отданы Департаменту лекарственного обеспечения (ДЛО). Но не может один и тот же орган проводить регистрацию и себя же контролировать. Как он будет сам себя наказывать? Тут возникает прямой конфликт интересов», - добавила Айсулуу Мамашова.

 

«Мы проверили деятельность ДЛО и выявили множество нарушений, вплоть до того, что через лабораторные исследования проходит не более 30 процентов лекарств. Остальные выпускают на рынок просто так, при каких-то определенных договоренностях. Прокуратура возбудила несколько уголовных дел. О результатах нам будет известно позже», - отметила депутат.

 

По ее словам, в сфере доступности лекарств существует много проблем, включая вопросы с госзакупками. «Существует проблема и в самом законе о госзакупках, идет завышение цен. Над этим мы собираемся работать», - резюмировала Айсулуу Мамашова.

URL: http://www.24.kg/zdorove/43063/

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