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В Кыргызстане снова растет заболеваемость гриппом

18/01/17 16:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане снова растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

 

По их данным, на 16 января 2017 года отмечается рост в 1,3 раза. На первой неделе года (2-9 января) в республике зарегистрировано 5 тысяч 872 обращения за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. В течение второй недели (9-15) обратились уже 7 тысяч 479 больных.

 

  • Рост заболеваемости отмечается во всех областях республики, кроме Оша и Баткенской области. В школах продолжается мониторинг посещения детей.

По данным мониторинга и анализа заболеваемости по гриппу и ОРВИ в предыдущие годы эпидемический подъем отмечался с декабря, пик заболеваемости приходился на конец января и февраль.

 

  • Во всех регионах предусмотрено развертывание дополнительных коек на базе стационаров для госпитализации больных с ОРВИ и гриппом.

«В данное время эпидемическая ситуация находится под контролем. Продолжается санитарно-образовательная работа среди населения о профилактике гриппа и ОРВИ», - отмечают в Минздраве.

URL: http://www.24.kg/zdorove/43469/

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