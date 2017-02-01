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Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана

1/02/17 13:32, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Вероятным источником распространения гепатита А в Тулунском районе Иркутской области России назвали работников лесозаготовительных участков из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Тулуна.

 

«Путь передачи предположительно контактно-бытовой», - сообщили в администрации.

 

В Тулуне и Тулунском районе зарегистрировали множественные случаи заболевания вирусным гепатитом А.

 

На 31 января в инфекционном отделении находилось 33 пациента, семь из них готовятся к выписке.

URL: http://www.24.kg/zdorove/44215/

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