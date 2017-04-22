11:33
+23
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Агент 024

Очередной авиаскандал в США: стюардесса поругалась с пассажиркой из-за коляски

Бортпроводника авиакомпании American Airlines отстранили от работы из-за спора с пассажиркой на борту самолета, следовавшего в Даллас из Сан-Франциско. Об этом сообщил Life.

Читайте по теме
В США пассажира «назначили» лишним и выволокли из переполненного самолета
Как написал человек, выложивший видео в Сеть, спор начался после того, как пассажирка решила положить детскую коляску в багажный отсек над головами пассажиров. На видео девушка с ребенком на руках в слезах просит вернуть ей коляску.

American Airlines уже прокомментировала скандал, отметив, что по факту началось внутреннее расследование.

«То, что мы видим на этой записи, не отражает наши ценности и то, как мы заботимся о наших клиентах. Мы глубоко сожалеем о боли, которую причинили этой пассажирке, ее семье и другим клиентам, затронутым в результате этого инцидента. Действия члена нашей команды, запечатленные на видео, не отражают терпение или эмпатию — две ценности, необходимые для обслуживания клиентов. Говоря кратко, мы разочарованы этим. Член команды American Airlines отстранена от работы, пока мы расследуем этот инцидент», — сообщили в American Airlines.
Ссылка: http://www.24.kg/agent_024/50239/
просмотров: 1125
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за драки супругов на взлетной полосе в Китае задержали вылет самолета
Ящерица стала офицером полиции США
В заповеднике штата Флорида лошадь напала на аллигатора
В США пассажира «назначили» лишним и выволокли из переполненного самолета
В США 13-килограммовая индейка протаранила автомобиль
Популярные новости
Из-за драки супругов на&nbsp;взлетной полосе в&nbsp;Китае задержали вылет самолета Из-за драки супругов на взлетной полосе в Китае задержали вылет самолета
В&nbsp;Казахстане спасли детей из&nbsp;тонущего школьного автобуса В Казахстане спасли детей из тонущего школьного автобуса
Ящерица стала офицером полиции США Ящерица стала офицером полиции США
В&nbsp;Турции мужчина отбился от&nbsp;вооруженного преступника помидорами В Турции мужчина отбился от вооруженного преступника помидорами
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!