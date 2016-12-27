Эмир Чукуев: Назрела необходимость реформирования системы госзакупок

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев продолжает подводить итоги уходящего 2016-го года и рассказывает о планах дальнейшего развития компании.

О влиянии Закона КР «О госзакупках» на конкурентоспособность и экономию средств

В связи с тем, что государство в лице Фонда госимущества владеет 79 процентами акций ОАО «МАМ», мы попадаем под действие Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках». Это, на наш взгляд, не совсем корректно с точки зрения других законодательных актов (Закон об акционерных обществах, Гражданский кодекс Кыргызской Республики). Средства акционерных обществ с долей государства более 50 процентов Закон определяет как государственные, и все закупки товаров, работ и услуг мы вынуждены проводить посредством проведения конкурса (тендера).

При соблюдении всех требований Закона КР «О госзакупках» наше предприятие испытывает сложности в реализации основных задач - обеспечения авиационной безопасности, безопасности полетов, качественного обслуживания пассажиров, проведения работ по реконструкции перрона и полос, ремонту зданий и сооружений, качественному и своевременному обслуживанию воздушных судов, ну и, само собой разумеющееся, извлечения максимальной прибыли от деятельности.

Можно сказать так: во-первых, основной закон бизнеса – «время - это деньги», а всем известно, что проведение конкурса это в первую очередь время, играющее против реальных вызовов, на которые мы должны реагировать незамедлительно для проведения соответствующих обновлений в кратчайшие сроки. Стандартное время проведения конкурса от одной недели до одного месяца, а если конкурс не состоялся (к примеру, отсутствие участников), его необходимо объявлять вновь! При этом необходимо учитывать сложную специфику авиационной отрасли, аэропорт - это огромный производственный организм с огромным объемом сложнейшего технологического оборудования, от качественного и своевременного обновления и обслуживания которого зависит вся жизнедеятельность ОАО «МАМ».

Во-вторых, позвольте привести цитату английского социального реформатора Джона Рескина: «В этом мире нет почти ничего, чтобы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко дешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся по заслугам добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало». Думаю, данная цитата в полной мере отражает реальную действительность применения Закона КР «О госзакупках» в нашей, да и не только в нашей, а в деятельности всех акционерных обществ с госдолей. Ведь что получается: мы хотим купить качественный товар, работу, услугу, но когда на конкурс поступает предложение с минимальной ценой, мы зачастую вынуждены принимать его, не имея при этом никаких гарантий поставки качественного товара. Безусловно, при подаче заявки на тендер, при подписании договора поставщик соглашается на все условия по качеству, на применение штрафных санкций и т.п., но на деле часто привозит некачественный товар. Мы его не принимаем, расторгаем договор, заставляем платить штрафные санкции, но время-то ушло!

На наш взгляд, на сегодняшний день остро назрела необходимость реформирования системы закупок для акционерных обществ с государственной долей участия, и мы полагаем, что данное мнение поддержат и другие акционерные общества.

О планах ОАО «Международный аэропорт «Манас» на 2017-2018 годы

На будущий 2017 год мы поставили следующие приоритеты по развитию нашего ОАО:

Аэропорт «Манас»: планируем расширить площадь аэровокзального комплекса более чем на 5 тысяч квадратных метров, полностью обновить системы вентиляции и кондиционирования, установить два дополнительных телескопических трапа, начать проектирование и ввести в строй электроподстанцию для обеспечения вводимых мощностей.

Аэропорт «Ош»: продолжим улучшать инфраструктуру, запланированы удлинение взлетно-посадочной полосы и реконструкция объектов электроснабжения аэропорта и системы освещения перрона.

Международный аэропорт «Иссык–Куль»: планируем начать строительство нового здания аэровокзала с современным технологическим оборудованием по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, строительство объектов водоснабжения и очистных систем, других инженерных сооружений, а также возведение топливозаправочного комплекса. В долгосрочной перспективе рассматриваем вопрос расширения перрона с увеличением количества мест стоянок для воздушных судов. Реализация потенциала туристического кластера Иссык-Кульской области напрямую связана в развитием международного аэропорта в селе Тамчи.

Укрепление и развитие дочерних компаний - еще одно важное направление работы ОАО «МАМ». Один из наиболее перспективных проектов авиакомпании «Эйр Кей Джи» - освоение рынка транзитных и коммерческих рейсов. Авиакомпания планирует приобрести воздушные суда (ВС), способные осуществлять полеты внутри республики и за рубеж.

На основе новой стратегии развития предприятия до 2020 года, утвержденной Советом директоров компании, одной из основных целей развития ОАО «МАМ» является интеграция в мировую воздушно-транспортную систему, а также повышение авиационной доступности Кыргызской Республики. В этой связи утверждена новая маркетинговая политика предприятия. Поставлены задачи по внедрению международных стандартов с обеспечением соответствующего уровня безопасности полетов и высокого уровня обслуживания пассажиров, а также созданию современного центра технического обслуживания воздушных судов.

В 2017 году для аэропорта «Манас» будут особенно актуальны вопросы проектных и строительно-восстановительных работ по перрону, а также возможного капитального ремонта взлетно-посадочной полосы либо строительства второй взлетно-посадочной полосы (ИВПП), отвечающей современным требованиям и повышением категории до 3-го уровня. Проект будет достаточно финансовоемким. Это грандиозный объем работы, который необходимо выполнить для развития авиационной отрасли Кыргызстана, поэтому всем нам, в особенности исполнителям, стоит запастись терпением и желанием осуществить задуманное. Заранее прошу и наших пассажиров проявить понимание, так как при реализации всех указанных выше проектов возможны некоторые неудобства. Но в действующих аэропортах по-другому не получится.

В приписных аэропортах - Баткен, Джалал-Абад, Исфана, Нарын, Каракол, Казарман - запланированы ремонт и модернизация аэровокзальных комплексов, приведение их в надлежащее состояние и оснащение соответствующим оборудованием и техникой также для создания улучшенных условий для авиапассажиров.