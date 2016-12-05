Продажи российских производителей оружия в 2015 году продолжили расти

ТАСС (Россия). Российские производители вооружения в 2015 году продолжили наращивать объем продаж. Об этом говорится в докладе о положении с военным производством и экспортом в мире, опубликованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

Крупнейшие российские компании

Объем продаж 11 российских компаний, входящих в сотню крупнейших производителей вооружения, в прошлом году составил $30,1 миллиарда - 8,1 процента от общего объема участников рейтинга. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом вырос на 6,2 процента.

«Используя возможности национальной программы военной модернизации, большинство крупнейших российских компаний нарастили продажи в рублях», - указывает старший научный сотрудник SIPRI Саймон Веземан.

Концерн «Алмаз-Антей» оказался на 13-м месте в списке организаций, 17-е и 19-е заняли Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. В первую сотню вошли холдинг «Вертолеты России» (24-е место) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (35-е).

Места с 48-го по 51-е заняли Объединенная приборостроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», Объединенная двигателестроительная корпорация» и концерн «Радиоэлектронные технологии». На 66-й позиции оказался «Уралвагонзавод», на 98-й - концерн «РТИ Системы».

«Подъем в продажах отчасти объясняется усилиями России по модернизации оборудования и возможностей своих вооруженных сил посредством внутренних военных закупок. Тем не менее все российские компании в списке тoп-100 за 2015 год оцениваются ниже, чем в 2014-м. Снижение рейтингов в основном связано с падением курса российского рубля в 2015 году», - говорится в докладе.

Объем торговли снизился

Объем продаж вооружений и услуг крупнейшими производителями, включенными SIPRI в топ-100, в 2015 году составил $370,7 миллиарда, сообщается в докладе. Таким образом, сокращение продаж продолжается пятый год подряд, хотя авторы отмечают, что падение на 0,6 процента может свидетельствовать об изменении тенденции, наблюдаемой с 2011 года.

Первое место на мировом рынке по-прежнему занимают компании из США - объем их продаж в прошлом году составил $209,7 миллиарда. Однако показатель по сравнению с 2014 годом снизился на 2,9 процента.

Спад в американских продажах объясняется в докладе сокращением военных ассигнований, задержками в поставках вооружения, а также укреплением доллара, которое отрицательно сказалось на экспорте в целом.

Крупнейшим мировым производителем вооружений остается компания Lockheed Martin, на втором месте компания Boeing, на третьем - британская BAE Systems.

Оживление в Западной Европе

В оборонной отрасли Западной Европы в 2015 году, после очередного падения годом ранее, наблюдалось оживление. Это выразилось в том, что объем продаж компаний из топ-100 вырос на 6,6 процента. Продажа оружия в целом принесла поставщикам $95,7 миллиарда, что заметно отличается от показателей 2014 года ($89,7 миллиарда).

Продажи шести крупнейших французских компаний - экспортеров оружия в прошлом году достигли $21,4 миллиарда, что на 13,1 процента превышает показатели 2014 года.

Тройка крупнейших немецких компаний в 2015 году увеличила продажи в целом на 7,4 процента. Британские компании из первой сотни рейтинга SIPRI подняли свои показатели на 2,8 процента.

Новые производители

Среди «новичков» первой сотни лидирующее положение занимают южнокорейские компании. На их долю приходится 9,5 процента общего объема продаж 2015 года, то есть $34,5 миллиарда.

Подъем продаж индийских компаний из первой сотни по версии SIPRI составил 9,3 процента, турецких - 10,2 процента. При этом компания Embraer, единственный попавший в рейтинг производитель из Бразилии, отметилась серьезным падением. В 2015 году ее продажи упали на 28,1 процента.

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