В России могут заблокировать Google

«Известия» (Россия). По предписанию Роскомнадзора, иностранные компании, которые работают в России как новостные агрегаторы, должны зарегистрировать российское юридическое лицо в течение трех первых месяцев 2017 года. Google для этого придется изменить форму присутствия на рынке страны.

В случае отказа от исполнения предписаний у надзорных ведомств появятся основания для блокировки новостного ресурса Google в России. Отметим, что в 2017 году владельцев новостных агрегаторов, трафик которых превышает 1 миллион посетителей в сутки, внесут в специальный реестр.

«Сейчас такую высокую посещаемость имеют только крупные и популярные агрегаторы, например «Яндекс», Google, Mail.ru и другие», — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

У Google в России есть юридическое лицо — ООО «Гугл». По словам представителей компании, основное направление его работы — рекламная деятельность, а не информационные услуги. В Google ранее отмечали, что в РФ нет полноценного представительства.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/941517/smi_roskomnadzor_mozhiet_zablokirovat_google