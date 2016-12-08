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Известия

Авиация США разбомбила госпиталь в Мосуле

«Известия» (Россия). Авиация США разбомбила госпиталь в Мосуле по запросу иракской армии. Об этом заявила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

 

По версии американских военных, боевики «Исламского государства» использовали госпиталь в центре восточной части города как командный пункт.

 

Именно из этой больницы по наступающей на Мосул иракской армии боевики открыли огонь.

 

В связи с этим летательные аппараты международной коалиции во главе с США нанесли точечный удар по данному местоположению, «целя по живой силе», сообщила пресс-служба.

 

Армия США не располагает сведениями о жертвах среди мирного населения.

 

http://izvestia.ru/news/650286#ixzz4SDFHtpn0

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