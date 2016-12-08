Перед Новым годом в Туркменистане выросли цены на продукты

«Хроника Туркменистана». В преддверии Нового года по всей стране начали дорожать продукты питания.

Как говорят некоторые жители столицы, повышение цен на продукты питания, в то время когда в стране бюджетным работникам вовремя не выплачивается зарплата, сильно сказывается на семейном бюджете.

«Зарплата вовремя не выплачивается. Пользуясь тем, что приближаются новогодние праздники, вместо того, чтобы снижать цены на продукты, их, наоборот, повышают. Мы сами эти продукты могли бы и не покупать, но у меня трое детей. На новогодние подарки, которые им выдают в школах, с родителей собирают деньги. Ссылаясь на то, что «продукты подорожали», на подарки собирают в два раза больше. Хотя такой возможности и нет, не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя обделенным. Придется брать в долг», — рассказывает мать троих детей из Ашхабада.

В Туркменабаде некоторые конфеты местного производства ранее стоили 9 манат, а сейчас стоят 16 манат. Шампуни, моющие средства для посуды подорожали на 50-80 процентов.

http://www.chrono-tm.org/2016/12/pered-novyim-godom-v-turkmenistane-vyirosli-tsenyi-na-produktyi/